1 Die Polizei nahm die betrunkene Frau schließlich fest (Symbolfoto). Foto: imago images/Einsatz-Report24/Aaron Klewer via www.imago-images.de

Eine 31-Jährige ist um 3 Uhr mitten auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart unterwegs, hält Fahrzeuge an und schlägt dann auf sie ein. Die Polizei sucht nach den Geschädigten.















In der Stuttgarter Innenstadt hat eine betrunkene Frau in der Nacht auf Sonntag auf der Theodor-Heuss-Straße auf Fahrzeuge eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war die 31-Jährige gegen 3 Uhr mitten auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und nötigte dadurch mehrere Autofahrer, anzuhalten. Als diese an ihr vorbeifuhren, schlug und trat sie auf die Fahrzeuge ein. Mindestens 1000 Euro Sachschaden soll die Folge sein.

Bei der anschließenden Festnahme beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten und leistete Widerstand. Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer 0711/89903100 zu melden.