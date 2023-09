10 Am Mittwoch ging es los – das Weindorf ist wieder gestartet. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Am Mittwoch ist der Startschuss für das 47. Stuttgarter Weindorf gefallen. Auch am Donnerstag wurde bei vorherbstlichem Wetter angestoßen. Besucher können in den kommenden Tagen die Lauben erkunden, Leckereien genießen und sich über ein vielfältiges Programm freuen.