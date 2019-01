8 Die 16-jährigen Schwestern wurden mit ihren „Musically“-Videos auf Youtube bekannt. Foto: 7aktuell.de/Max Kurrer

Die Stuttgarter Influencer-Schwestern Lisa und Lena sind für ein Meet & Greet mit ihren Fans nach Reutlingen gekommen. Der Andrang auf Autogramme und Selfies mit den Stars war so groß, dass die beiden das Fantreffen sogar verlängerten.

Reutlingen - Die Stuttgarter Youtube-Stars Lisa und Lena haben zu einem Meet & Greet in die Müllergalerie in Reutlingen geladen. Die zahlreichen Fans konnten dabei nicht nur Autogramme abstauben, sondern sogar Selfies mit den Influencerinnen machen. Wie erwartet, hielten sich Besucher kaum in Grenzen.

In der Reutlinger Einkaufswelt sammelten sich Massen von Teenagern in der Hoffnung, ihren Vorbildern näher zu kommen. Wer früh da war, hatte Glück. Denn bereits eine Stunde nach Beginn, musste der Veranstalter einen Einlassstopp verhängen: „Es sind mehrere Tausend Fans angereist. Leider können wir nicht mehr jeden zu Lisa und Lena lassen, da die Veranstaltung sonst bis in die Nacht dauern würde“, sagt Centermanager Ralf Friedrichs. Enttäuschung bei den Fans, die aus allen Teilen der Republik angeströmt waren.

Lisa und Lena geben alles für die Fans

„Wir sind sehr glücklich, die beiden hier zu haben und freuen uns, dass die Fans so begeistert sind“, so Friedrichs weiter. Und was wären die nahbaren Influencerinnen ohne ihre Fans, von denen die meisten zwischen zehn und fünfzehn Jahren alt sind? Kurzerhand entschieden sich Lisa und Lena dafür, die Autogrammstunde zu verlängern. Da konnten auch die letzten Fans in der Reihe aufatmen.

Lisa und Lena sind 16-jährige Youtuberinnen mit einer großen Teenager-Fangemeinde. Sie wurden als Schwestern adoptiert und leben in Stuttgart.

Eindrücke von der Veranstaltung finden Sie in unserer Bildergalerie: