Stuttgarter Influencerinnen helfen: „Wir wollten Obdachlose mit dem versorgen, was sie brauchen“

Im Dezember fassen zwei Stuttgarterinnen einen Plan: Sie wollen Obdachlosen helfen. Die Aktion halten die beiden auf Video fest und teilen sie im Netz.
Es ist eine Maiwanderung der besonderen Art: Mit Einkaufs-Trolleys an der Hand haben sich die Influencerin Tugba Koc (TikTok:Tugbaaa) und ihre Freundin Jasmin Mohamed Ali am 1. Mai auf den Weg durch Stuttgart gemacht, um belegte Brötchen, Zahnpasta und Feuchttücher an Obdachlose zu verteilen. Die Stuttgarterinnen haben die Aktion gefilmt und sie anschließend über die sozialen Netzwerke geteilt.