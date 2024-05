1 Das kleine Amtsgericht in Bad Urach hat einen komplizierten Diebstahlsfall aufzuklären. Foto: /Wein

Sie wurde bekannt, weil sie ihre Schule auf bessere Noten verklagte und auf Instagram Zehntausende Follower sammelte. Jetzt steht die junge Frau selbst vor Gericht.











Link kopiert



Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie den perfekten Style. Im Großen Sitzungssaal des kleinen gedrungenen Amtsgerichts von Bad Urach hat die 22-Jährige Schminke und Wimperntusche weggelassen. In Jeans, weißer Bluse, einem hochgeschlossenen schwarzen Pullunder sitzt sie neben ihrem Verteidiger und gibt Richterin Katja Rieger nur leise Antworten. Studentin sei sie – das Fach möchte sie nicht nennen, und als die Richterin nachhakt, dass sie doch häufig als „Stuttgarter Influencerin“ bezeichnet werde, sagt sie, das sei nur ein Hobby – ohne Werbeeinnahmen, trotz 230 000 Followern. Schließlich räumt sie ein, was wohl nicht zu leugnen ist: dass sie am 17. November 2022 in Metzingen shoppen war, allerdings ohne zu bezahlen.