Stuttgarter/-in des Jahres: Wer bekommt den Ehrenamtspreis 2024?

Der Ehrenamtspreis wird jünger, deutlich jünger sogar, und zwar in der Kategorie des Sonderpreises. Erstmals in seiner jetzt elfjährigen Geschichte werden gesellschaftlich engagierte Schülerinnen und Schüler eine eigene Auszeichnung erhalten können. Aufgerufen sind die Schulen, Vorschläge für den vorbildlichen freiwilligen Einsatz junger Menschen einzureichen. Gesucht sind Jugendliche, die sich innerhalb oder außerhalb ihrer Schule für die Gemeinschaft einsetzen. Sei es als Streitschlichter, als Sanitäter, bei der Nachhilfe, im Umwelt- oder Tierschutz, sei es im Sport oder bei der ganz praktischen Unterstützung alter Menschen oder Menschen mit einem Handicap – um einige Beispiele zu nennen. Dafür loben wir einen Sonderpreis in Höhe von 3000 Euro aus und laden herzlich zum Mitmachen ein.

Kreative Ideen für das Ehrenamt

Darüber hinaus richtet sich die Einladung an alle Generationen. Wie in den Vorjahren wollen wir vorbildliches freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in der Landeshauptstadt auszeichnen. Ausgelobt wird die Auszeichnung Stuttgarter und Stuttgarterin des Jahres von der Stuttgarter Zeitung, den Stuttgarter Nachrichten und der Volksbank Stuttgart, die auch das Preisgeld in einer Gesamthöhe von 12 000 Euro stiftet.

Bis zum 20. Oktober bitten wir um die Vorschläge zu Freiwilligen, die in Stuttgart das Leben in der Stadtgemeinschaft, in den Vereinen oder ganz im Kleinen am Laufen halten und dazu beitragen, dass immer dort geholfen und angepackt wird, wo öffentliche Einrichtungen und Institutionen nicht vertreten sind. Wie die vielen Hundert Einsendungen von Vorschlägen in den vergangenen Jahren gezeigt haben, sind es mitunter sehr kreative Ideen, die das Ehrenamt hervorbringt. Die breite Palette der Aktivitäten spiegelt sich in den Preisträgern und Preisträgerinnen der vergangenen Jahre wider.

Viele Projekte, Initiativen und kreative Ideen blieben im Verborgenen

Da ist zum Beispiel Jutta Schüle mit ihrem Tanzprojekt für Menschen mit Behinderung zu nennen, die 2016 gewann. Die Biker Elke und Uwe Münch waren 2017 auf dem Siegertreppchen, weil sie jedes Jahr in ihrem Beiwagen Motorradausflüge mit 30 pflegebedürftigen Menschen machen. Matthias Becker schlägt sich als Leiter der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes mit seinen Vierbeinern auf der Suche nach vermissten Personen so manche Nacht um die Ohren. Außerdem versorgt er Wohnsitzlose mit heißem Tee, Isomatten und Decken. Kristin Hasselwander hat in ihrer Schreinerei im Bohnenviertel dafür gesorgt, dass geflüchtete Jugendliche dort eine Ausbildung machen können, und hat dafür in Berlin sogar eine Gesetzesänderung vorangetrieben.

Viele Projekte, Initiativen und kreative Ideen blieben im Verborgenen, gäbe es nicht die Vorschläge der Patinnen und Paten für die Auszeichnung Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres. Sie sind deshalb auch jetzt wieder dazu aufgerufen, mit einem kurzen Steckbrief die Aktivitäten ihrer Wunschkandidaten und -kandidatinnen vorzustellen. Wie immer können sich die Ehrenamtlichen nicht selbst um den Preis bewerben. Die Vorauswahl trifft nach dem Einsendeschluss am 20. Oktober die sechsköpfige Jury. Die drei Gewinner des jeweils mit 3000 Euro dotierten Preises bestimmen Anfang 2025 in einem Onlinevoting Sie, liebe Leserinnen und Leser. Die Preisverleihung findet dann im März statt.

Zwei neue Mitglieder in der Jury

In den Kreis der Jurorinnen und Juroren werden für die aktuelle Abstimmungsrunde jeweils zwei neue Mitglieder gewählt. Für den Preis 2024 sind es Menja Stevenson und Leona Efuna. Die Medienkünstlerin Menja Stevenson ist seit 2020 Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Jukus Jugendkunstschule und Kreativwerkstatt Stuttgart im Kulturareal unterm Turm an der Eberhardstraße. Seit 2022 ist die 40-Jährige, die Kunsterziehung und Intermediales Gestalten studiert hat, im Vorstand des Landesverbands der Kunstschulen Baden-Württemberg.

Der Debütroman der 20-jährigen Leona Efuna mit dem Titel „eXtRaVaGant – Mond oder Sonne“ ist 2021 erschienen. Bereits mit zwölf Jahren begann sie zu schreiben. Nach dem Abitur ging sie auf Lesereise und leitete Schreibworkshops. Derzeit arbeitet sie an einem neuen Buchprojekt. Leona Efuna ist außerdem Frontsängerin und Texterin der Stuttgarter Band „Sex im Dunkeln“. Zur Stammbesetzung der Jury gehören Joachim Dorfs (Chefredakteur Stuttgarter Zeitung), Christoph Reisinger (Chefredakteur Stuttgarter Nachrichten), Andreas Haas (Mitglied des Vorstands der Volksbank Stuttgart) und Petra Xayaphoum (Leiterin der Redaktion Stadtkind der Stuttgarter Zeitung).

Wie hoch der Stellenwert des freiwilligen Engagements ist, zeigt eine Umfrage der Stadt, die im Dezember 2023 veröffentlicht wurde. Darin gaben 29 Prozent der Befragten an, ehrenamtlich oder freiwillig aktiv zu sein. Im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht dies einem Anstieg um fünf Prozentpunkte und bringt den Anteil der Ehrenamtlichen in der Stadt wieder auf das Niveau von 2013. Trotz der Herausforderungen durch die Coronapandemie ist das freiwillige Engagement für die Gemeinschaft damit stabil geblieben. Rund 90 Prozent der Aktiven wollen dies weiterhin sein. Außerdem zeigte etwa die Hälfte der bisher Nicht-Engagierten Interesse an einem freiwilligen Engagement. Den größten Zuwachs an Ehrenamtlichen gab es zuletzt in den Bereichen Umwelt-, Natur- und Tierschutz.

So einfach kann man mitmachen

Bewerbung

Werden Sie unverbindlich Pate für jemanden, der Ihrer Meinung nach als Stuttgarter/-in des Jahres 2024 geehrt werden sollte, und begründen Sie das bitte in einigen Sätzen. Die oder der Vorgeschlagene muss in Stuttgart aktiv sein. Die Bewerbung muss Ihre Kontaktdaten und die des/der Vorgeschlagenen enthalten. Richten Sie Ihre Vorschläge bis 20. Oktober bitte an: Stuttgarter Zeitung, Stichwort Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres, Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart oder per E-Mail an: stuttgarter-des-jahres@stz.zgs.de.

Weitere Infos

Alle bisherigen Videoporträts und die Berichterstattung über die Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahre sowie weitere Informationen zum Ehrenamtspreis und der Bewerbung zum Stuttgarter des Jahres/zur Stuttgarterin des Jahres finden Sie auf der Homepage unserer Aktion unter www.stuttgarter-des-jahres.de. Informationen zur Aktion finden Sie auch unter: www.stuttgarter-zeitung.de/stadtkind sowie unter dem Stichwort Stadtkind bei Facebook und Instagram.