Stuttgarter/in des Jahres: Ein Fest für die Freiwilligen mit bewegenden Momenten

Die Leserinnen und Leser haben gesprochen. Mit einem überaus deutlichen Votum haben sie vier Frauen als Siegerinnen des diesjährigen Ehrenamtspreises Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres als Siegerinnen gekürt und beim Festakt am 20. März in der Volksbank wurden die Preise feierlich überreicht. Die ersten drei Plätze erhalten jeweils eine Anerkennung in Höhe von 3000 Euro. Auch die beiden Jurysonderpreise erhalten ebenfalls jeweils ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Die Gesamtsumme in Höhe von 15 000 Euro hat die Volksbank Stuttgart für den Ehrenamtspreis gespendet. Oberbürgermeister Frank Nopper nannte in seinem Grußwort die Leistung aller, die sich freiwillig für die Gesellschaft einsetzen beim Namen: „Wir brauchen Sie. Sie sind Glücksfälle.“ Gastgeber und Volksbankvorstand würdigte die Leistung der Ehrenamtlichen in seiner Begrüßung: „Sie machen Mut, wo andere Angst haben.“

Vier Frauen liegen vorne

6500 Stimmen gingen bei der Abstimmung zu Jahresbeginn ein und 2021 (30,1 Prozent) davon erhielt Sarah Felk für ihre Trost spendenden kleinen Spielsachen sowie ihre praktische und dennoch hübsche Kinderkleidung, mit der die kleinen Patienten und Patientinnen im Olgäle ihre Therapie ein wenig leichter überstehen können. Aus eigener leidvoller Erfahrung kennt die Preisträgerin die schweren Stunden, die Eltern und Kinder in der Klinik durchleben. Jurorin Menja Stevenson, die Leiterin der Jugendkunstschule, würdigte Sarah Felk, die mit ihrem Baby kam, als einen Menschen, „der unser aller Herzen berührt.“ Sie erinnert daran, dass Mitgefühl nicht immer von großen Taten abhängt, sondern davon, wie viel Herz darin steckt, sagte Menja Stevenson.

Ebenfalls um Trost und das Schöpfen von neuem Lebensmut nach der einer niederschmetternden Diagnose drehen sich die Aktivitäten der zweiten Preisträgerin: Anette Spitzenpfeil brachte die sportlichen Pink Broncos mit ihrem Drachenboot auf den Neckar und hat so eine ganz besondere Art der aktiven, gemeinsamen Bewältigung und Genesung von einer Brustkrebserkrankung ins Leben gerufen. Petra Xayaphoum, die Redaktionsleiterin des StZ-Stadtkindbüros ist, hob insbesondere hervor, dass Anette Spitzenpfeil mit ihrem unermüdlichen Engagement und ihrem Organisationstalent einen Ort geschaffen hat, an dem die Frauen Kraft schöpfen können: „Mit jedem Paddelschlag.“

Elka Edelkott und Katja Walterscheid engagieren sich mit ihrem Verein „Just Human“ e.V. international für die Einhaltung der Menschenrechte. Ihre Aktivitäten sind vielfältig und reichen von der Finanzierung eines Schutzhauses für Frauen und Kinder in Athen über einen Unterkunft für Verfolgte der LSBTTIQ-Community in Südafrika bis zur Versorgung Schwerkranker in Sierra Leone. In seiner Laudation zollte der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs, den beiden Preisträgerinnen, große Bewunderung: „Es sind harte und beschwerliche Reisen, die sie unternehmen und auch das Klinkenputzen für Spenden ist nicht einfach.“ Dass Elka Edelkott und Katja Walterscheid ihre Ohnmacht in aktive Hilfe gewandelt haben, sei beeindruckend.

Erstmals vergab die Jury in diesem Jahr einen Sonderpreis für Schulen, um insbesondere das freiwillige Engagement von jungen Menschen zu würdigen. Aus den vielfältigen Bewerbungen um den Sonderpreis wurde das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Friedrich-Eugens-Gymnasium gewählt. Im Gespräch mit Jan Sellner, dem leitenden Redakteur für den Bereich Stadtleben und Stadtkultur der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, berichteten die Schüler, welche Ziele sie verfolgen und wie die Bedeutung ihrer Aktivitäten angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft auch in Stuttgart, gewachsen ist.

Einsatz für Frieden und Toleranz

Den Schülern geht es um Toleranz gegenüber allen Religionen: Dazu gehört die Wachsamkeit gegen jede Form von Antisemitismus und ein Gedenktag für die Öffentlichkeit – immer am Jahrestag der Reichspogromnacht – am 8. November. Es gehört auch das gemeinsame Abendessen zum Fastenbrecher der Muslime dazu und gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine haben die Schüler ebenfalls Zeichen gesetzt. Die Aktionen organisieren die Schüler und Schülerinnen fast ausschließlich in ihrer Freizeit.

Andreas Haas zeigte sich in seiner Laudatio beeindruckt vom Engagement der jungen Menschen: „Sie zeigen, dass jeder einzelne Verantwortung für ein respektvolles Miteinander trägt.“ Die Schüler engagieren sich aktiv gegen jede Form von Ausgrenzung und Ungerechtigkeit. „so können wir von ihnen lernen“, so Haas.

Die Jury hat in diesem Jahr noch einen zweiten Sonderpreis vergeben, weil sie den ehrenamtlichen Einsatz von zwei jungen Menschen in der Drogenszene für herausragend erachtet.

Wachsam gegen Drogenkonsum

Nachts im Club, im Sommer auf den Festivals: Da ist Stefan Lasse am Infostand der Drogenberatung- und Präventionsstelle Release. Gut erkennbar sind er und die anderen Ehrenamtlichen unterwegs, um über die Risiken des Drogenkonsums aufzuklären. Für alle Fragen haben sie ein offenes Ohr. Sie gehen dorthin, wo Drogen im Umlauf sind, um so vor Ort auf die Gefahren hinzuweisen.

Das Café Sub ist ein Ort, an dem Menschen, die sich in der Drogensubstitution befinden aufhalten können, ohne wieder in Kontakt mit der Drogenszene zu kommen. Das Café Sub bietet einen geschützten Raum, auch am Wochenende und dort ist Roberta Varela tätig. Ihr Engagement sieht sie als aktives Handeln gegen den Drogenkonsum. Die Laudatio für die beiden Preisträger sprach Christoph Reisinger, Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, bekannte, dass er sich nun immer dann, wenn er am Sonntagmorgen seine Ruhe genießt, an diese beiden Menschen denken wird. „Roberta Valera hört zu in Zeiten, in denen sich die Einsamkeit besonders bleischwer zeigt“, so Reisinger und das Engagement von Stefan Lasse in den Clubs sei wahrhaftig „kein Einsatzraum für Zaghafte.“

Dafür, dass die Stimmung an diesem Abend trotz der vielen besinnlichen Momente auch fröhlich war, haben die Jazzsängerin Linda Kyei zusammen mit ihren Musikern gesorgt. Begleitet wurde sie von dem Saxofonisten und Klarinettisten Carsten Netz und Andrew Zbik an den Drums. Mit gepflegter Barmusik aus den 1920er Jahren von dem jungen Pianisten Linus David genossen alle Nominierten für den Ehrenamtspreis zusammen mit ihren Paten und Patinnen sowie weiteren geladenen Gästen, darunter auch Herbert Dachs, Vorsitzender der Geschäftsführer Medienholding Süd, in der Volksbankzentrale in Bad Cannstatt den Abend am Büffet und bei angeregten Gesprächen an diesem Fest des Ehrenamts.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.stuttgarter-des-jahres.de/