In Stuttgarter Impfzentren kommt es vereinzelt zu Absagen von Zweitterminen

1 In den Stuttgarter Impfzentren gibt es zurzeit fast nur Zweittermine. Foto: Lichtgut/Piechowski

Die knappe Zuteilung von Impfstoff erschwert in den Stuttgarter Impfzentren die Arbeit. Vereinzelt müssen Zweittermine verschoben werden. Auch der Einsatz der mobilen Teams ist eingeschränkt.









Stuttgart - In den Stuttgarter Impfzentren ist der Impfstoff ein knappes Gut. Weil dieser im Land nach wie vor nicht üppig vorhanden ist und inzwischen zu einem guten Teil in niedergelassene Arztpraxen und in Betriebsimpfungen fließt, müssen sich die Impfzentren vorwiegend auf Zweitimpfungen beschränken. Wegen der Mangelsituation müssen von diesen vereinzelt auch welche verschoben werden.