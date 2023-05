Beschäftigte klagen über geringe Einkünfte in der Schleyerhalle

1 Die Impfambulanz in der Schleyerhalle war noch nie voll ausgelastet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Weil die Impfzahlen von Beginn an viel geringer sind als erwartet, können die Mitarbeiter weniger arbeiten als vereinbart. Vom Betreiber fordern sie aber eine feste Bezahlung. Der will sie nun beim Testen einsetzen.









Stuttgart - Die geringe Auslastung der Impfambulanz in der Schleyerhalle führt dazu, dass die dort Beschäftigten deutlich weniger Schichten arbeiten können, als man ihnen in Aussicht gestellt hatte. Die Unzufriedenheit ist groß. Betreiber Hans-Jörg Wertenauer versucht nun, möglichst viele der davon Betroffenen statt beim Impfen in seinem Testzentrum unterzubringen.