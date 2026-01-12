Stuttgarter Hockey-Nationalspieler: Brandensteins EM-Märchen ohne Happy End

Ausgerechnet das polnische Team von Kickers-Coach Tin Matkovic lässt den deutschen Titel-Traum des Stuttgarters Sten Brandenstein platzen. Warum seine Zukunft nun ungewiss ist.
Es hätte der Höhepunkt eines ganz besonderen Hockey-Märchens sein sollen, doch der Europameistertitel blieb den deutschen Hallenhockey-Männern um den Stuttgarter Sten Brandenstein beim Heim-Turnier im Heidelberger SNP Dome verwehrt. Nach einer bitteren 5:6-Niederlage in der letzten Minute gegen Spanien blieb dem großen Favoriten am Ende nur Platz vier. Damit beendeten die deutschen Männer zum ersten Mal seit 2010 eine Europameisterschaft ohne Medaille. „Es ist insgesamt schon sehr bitter gewesen. Alle haben sich etwas anderes vorgestellt“, sagt Brandenstein.