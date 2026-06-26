Es ist ein trauriger Jahrestag: Seit genau einem Jahr sitzt der Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp, Serkan Eren, im Iran fest. Jetzt gibt es ein Update von Stelp.

Es ist viel passiert, seit Serkan Eren im Iran verschwunden ist. Einen Krieg gegen die USA hat das Land hinter sich, derzeit gibt es einen wackeligen Frieden mitsamt zähen Verhandlungen. Nur: Im Falle des Gründers der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp hat sich seither nichts Wesentliches getan. Noch immer sitzt er im Gefängnis.

Im Juni vergangenen Jahres war Eren für einen humanitären Einsatz in den Iran gereist, kurz vor seiner geplanten Ausreise brach der Kontakt ab. Monatelang gab es gar keine Nachricht über seinen Verbleib, schlimmste Befürchtungen kamen auf. Ende September gab Stelp schließlich bekannt, dass die Organisation nun wisse, dass Eren im Iran in Haft ist.

Bitte um Geduld

Jetzt hat sich die Hilfsorganisation auf ihren Kanälen mit einem Update zu Wort gemeldet. „Es ist nun schon ein Jahr her, dass Serkan den Iran im Anschluss einer humanitären Hilfsaktion nicht verlassen konnte und seitdem in iranischem Gewahrsam ist. Ein Jahr, das einschneidend war: für Serkan, seine Familie und alle bei Stelp. Wir vermissen Serkan sehr und eure Nachrichten zeigen, dass es euch genauso geht“, heißt es dort.

Gleichwohl kann man keine entscheidenden Fortschritte vermelden. „Es gibt leider keine neuen Entwicklungen in seinem Fall, die wir mit euch teilen könnten“, heißt es da. Die zuständigen Stellen prüften weiterhin seinen humanitären Einsatz und er habe rechtlichen Beistand vor Ort. „Unser Ziel bleibt unverändert: Serkans sichere Rückkehr. Daran arbeiten wir jeden Tag und verfolgen gemeinsam mit erfahrenen Expert:innen alle verfügbaren juristischen und diplomatischen Möglichkeiten“, schreibt die Organisation. Und bittet um Geduld: „In einer so sensiblen Lage ist es wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, denn öffentliche Aktionen können momentan mehr schaden als nützen.“

Viele, sehr viele Menschen fühlen mit, das zeigen nicht nur die Kommentare in den sozialen Netzwerken. Ihnen allen bleibt nur zu hoffen, dass die nächsten Nachrichten erfreulicher sein werden. „Dass ihr Serkan und Stelp euer Vertrauen schenkt und uns den Rücken stärkt, bedeutet uns unglaublich viel“, schreibt die Organisation. Diese Unterstützung „trägt uns jeden Tag bei der Herausforderung, alles für Serkans sichere Rückkehr zu tun und zeitgleich auch die verschiedenen Projekte fortzuführen, um Menschen in Not zu helfen“.