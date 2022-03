1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Hauptbahnhof wegen des Verdachts der Körperverletzung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Unbekannter mischt sich in einen Streit am Stuttgarter Hauptbahnhof ein. Im Laufe der Auseinandersetzung stößt er einen 22-Jährigen in den Gleisbereich, einen 19-Jährigen schlägt er.















Stuttgart - Ein Unbekannter hat am Samstag zwei Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer wohl zunächst gegen 22 Uhr am Bahnsteig 15/16 in einen verbalen Streit mit einem weiteren Reisenden. In diesen soll sich der mutmaßliche Täter nach kurzer Zeit eingemischt haben.

Der Unbekannte habe im Laufe der Auseinandersetzung den 22-Jährigen in den Gleisbereich hinter dem Prellbock gestoßen, dadurch verletzte sich der junge Mann an der Hand. Anschließend soll der Mann den 19-Jährigen geschlagen und somit im Gesicht verletzt haben. Beide Geschädigte mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat in eine bislang unbekannte Richtung. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zur Tatzeit trug der mutmaßliche Täter wohl dunkle Kleidung und eine beigefarbene Mütze, außerdem soll er groß gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.