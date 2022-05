1 Die Männer gerieten kurz vor dem Einstieg in eine S-Bahn in Richtung Zuffenhausen in Streit. (Symbolfoto) Foto: imago images/Michael Weber/IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist Samstagnacht ein Streit eskaliert: Ein 32-Jähriger wurde von einem Unbekannten angegriffen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet, gerieten der 32-Jährige und ein bislang unbekannter Täter kurz nach Mitternacht am Hauptbahnhof kurz vor dem Einstieg in eine S-Bahn in Richtung Zuffenhausen in Streit.

Das Opfer wurde gegen 1 Uhr von dem Unbekannten mehrfach getreten und geschlagen, sodass der Mann sich dadurch wohl eine Nasenbein- und Kieferfraktur zuzog. Offenbar wurde der Geschädigte dadurch bewusstlos. Erst beim Halt einer S-Bahn der Linie S5 in Bietigheim wachte er wieder auf.

Mit S5 Richtung Bietigheim gefahren

Ein Zeuge verständigte eine Streife der DB-Sicherheit, die einen Rettungswagen anforderte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte die S-Bahn wohl in Zuffenhausen verlassen und soll im Anschluss mit einer S5 in Richtung Bietigheim gefahren sein. Das kann die Polizei nur vermuten, da der Mann aufgrund der Bewusstlosigkeit Erinnerungslücken hat.

Der bislang unbekannte Täter soll rund 20 Jahre alt und in Begleitung einer Frau gewesen sein. Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.