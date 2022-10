1 Ein Jugendlicher soll einem 50-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S1 mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

In einer S-Bahn der Linie S1 geraten am Samstag ein 17-Jähriger und ein Paar in Streit. Am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es dann zu Handgreiflichkeiten.















Ein Streit zwischen einer Gruppe und einem Paar ist am Samstagabend in einer S-Bahn eskaliert. Laut Angaben der Polizei stieg ein 17-Jähriger mit seinen drei Freunden um 23.01 Uhr in Obertürkheim in eine S-Bahn der Linie S1, die in Richtung Herrenberg fuhr.

Ein in Bad Cannstatt zugestiegenes Pärchen im Alter von 50 und 53 Jahren bekam mit, wie sich einer der Freunde wohl in die S-Bahn übergab. Daraufhin soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Beim Ausstieg des 17-Jährigen sowie der 53-Jährigen und des 50-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof soll der Teenager den 50-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau habe den Jugendlichen daraufhin am Hals gepackt. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig.

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Bundespolizei Stuttgart. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870 350 zu melden.