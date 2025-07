1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof kam es zu einem Vorfall der sexuellen Belästigung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde eine Jugendliche von einem 47-Jährigen sexuell belästigt.











Am Mittwochabend ist eine 14-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof sexuell von einem Mann belästigt worden. Laut Polizei hielt sich der mutmaßliche Tatverdächtige gegen 20 Uhr in den Toilettenanlagen am Bahnsteig 1 auf.