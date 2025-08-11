Stuttgarter Hauptbahnhof: Hausverbot am Hauptbahnhof eskaliert – Mann tritt nach Polizisten

Ein 33-Jähriger hat sich am Stuttgarter Hauptbahnhof geweigert, ein Hausverbot zu akzeptieren, gab falsche Personalien an – und trat nach den Beamten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 33-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Angaben der Polizei hatte der Sicherheitsdienst dem Mann zuvor gegen Mitternacht am Querbahnsteig ein Hausverbot ausgesprochen. Doch der Tatverdächtige weigerte sich, zu gehen. Daraufhin wurde die Bundespolizei hinzugezogen.

Auch gegenüber den Beamten soll sich der Mann unkooperativ gezeigt haben. Er soll die Ausweiskontrolle verweigert und offenbar falsche Personalien angegeben haben. Als er zudem eine Durchsuchung verhindern wollte, brachten die Einsatzkräfte ihn zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort leistete der 33-Jährige mehrfach aktiv Widerstand und trat nach den Polizisten.

Ermittlungen gegen Tatverdächtigen eingeleitet

Aufgrund seines Verhaltens und zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität blieb der Tatverdächtige bis zum Morgen im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.