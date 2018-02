Stuttgarter Hauptbahnhof Feuerwehreinsatz bei Brand in der Klett-Passage

Von red 09. Februar 2018 - 15:09 Uhr

Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof ausrücken. Bei Umbauarbeiten im ehemaligen SSB-Kundencenter entwickelte sich ein sogenannter Dehnfugenbrand.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Freitagnachmittag ist die Berufsfeuerwehr Stuttgart zu einem Einsatz im Bereich der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof gerufen worden.

Im Eingangsbereich der Klett-Passage aus Richtung Königsstraße kommend, hatte sich im Rahmen der Umbauarbeiten des ehemaligen SSB-Kundenzentrums ein sogenannter Dehnfugenbrand entwickelt. Das Feuer wurde wohl durch Schweißarbeiten ausgelöst, sagte ein Sprecher der SSB.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist momentan noch nicht bekannt.