Anonymer Hinweis sorgt für Einsatz am Hauptbahnhof – Verspätungen

1 Die Polizei sperrte den Hauptbahnhof zwischenzeitlich für Reisende. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Weil ein anonymer Hinweis am Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagabend einen Polizei-Einsatz ausgelöst hat, ist es im S-Bahn- sowie im Regional- und Fernverkehr zu Verzögerungen gekommen.











Link kopiert



Am späten Samstagabend ist es am Hauptbahnhof in Stuttgart zu Verzögerungen im S-Bahnverkehr sowie im Regional- und Fernverkehr gekommen. Die Polizei vermutete zwischenzeitlich eine Gefährdungslage.