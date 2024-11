1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof soll die Tatverdächtige Bahnpersonal beleidigt und geschlagen haben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am Sonntag greift eine Frau am Hauptbahnhof in Stuttgart zunächst unvermittelt das Bahnpersonal an, später tritt sie eine Polizistin. Die Polizei stellt fest, dass gegen die 64-Jährige bereits ein Haftbefehl vorliegt.











Weil sie zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen haben soll und zuvor bereits per Haftbefehl gesucht wurde, ist eine 64-Jährige am Sonntag festgenommen worden. Außerdem soll die Frau eine Polizistin getreten haben.