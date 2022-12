1 Ein Randalierer wütete am Hauptbahnhof in Stuttgart (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Erst zertrümmert er die Lampe eines Notausgangsschildes – dann beleidigt und bedroht er eine Frau in einer S-Bahn. Ein betrunkener 22-Jähriger randalierte am Stuttgarter Hauptbahnhof.















Ein betrunkener 22-Jähriger hat am Stuttgarter Hauptbahnhof randaliert und danach eine Frau in einer S-Bahn bedroht. Der Mann habe am Mittwochabend am Gleis 102 mit voller Kraft gegen die Lampe des Notausgangsschildes geschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Diese zerbrach daraufhin am Boden. Die Sachbeschädigung ereignete sich den Angaben zufolge gegen 22 Uhr am Tiefbahnhof.

24-jährige Frau beschimpft und bedroht

Weil Zeugen den Täter beobachtet hatten, flüchtete der Randalierer anschließend in eine S-Bahn der Linie 3 nach Backnang. Dort habe er dann eine 24-jährige Frau beschimpft und bedroht. Er machte der Reisenden ausdrücklich klar, dass sie auf dem von ihm bevorzugten Platz an der Tür der S-Bahn stand.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Beschuldigten am Halt in Backnang fest. Der freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Bedrohung.