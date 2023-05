1 Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 21 Jahre alten Mann noch vor Ort antreffen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht reißt ein junger Mann sich das T-Shirt vom Leib – und zündet es an. Zeugen beobachten das Geschehen am Stuttgarter Hauptbahnhof – und alarmieren die Einsatzkräfte.









Ein 21-Jähriger hat am Stuttgarter Hauptbahnhof sein eigenes Hemd angezündet. Der Polizei zufolge hielt sich der junge Mann am vergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden mit einer Begleitung am Bahnsteig 9/10 auf. Gegen 2.30 Uhr soll der 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache sein eigenes Hemd ausgezogen und in Brand gesteckt haben.