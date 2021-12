5 Am Dienstagabend entgleiste der Güterzug am Stuttgarter Hafen. Foto: SDMG/Kohls

Vier Waggons eines Güterzugs sind am Dienstagabend am Stuttgarter Hafen entgleist. Dabei entstand ein hoher Schaden, die betroffenen Gleise sind noch gesperrt. Die Waggons werden im Laufe des Mittwochs geborgen.















Stuttgart-Untertürkheim - Am Mittwochabend ist ein Güterzug am Stuttgarter Hafen zwischen Untertürkheim und Obertürkheim entgleist. Personen wurden nicht verletzt, die Bundespolizei rechnet allerdings mit einem Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet, sprangen die hinteren vier Waggons des mit insgesamt sieben Waggons bestückten Güterzugs gegen 18.30 Uhr am Containerterminal am Ostkai aus bislang ungeklärter Ursache aus den Schienen. Dabei entstand Sachschaden an den Gleisen, den Waggons sowie an der Fracht. Laut Polizei sind keine Gefahrstoffe ausgetreten.

Die betroffenen Gleise mussten gesperrt werden

Die betroffenen Gleise mussten gesperrt werden. Da der Güterzug auf einem Nebengleis der Hauptstrecke entgleiste, war der Personennahverkehr nicht von der Sperrung betroffen. Im Laufe des Tages sollen die entgleisten Waggons mit Schwerlastkränen geborgen werden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen vermuten die Ermittler keine mutwillige Tat, sie gehen vielmehr von einer Fahrlässigkeit aus, die zum Unfall führte.