Breuninger an der Spitze einer Klagewelle

1 Das Traditionshaus Breuninger wehrt sich gegen die Zwangsschließung wegen der Pandemie. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Verwaltungsgerichtshof wird wohl in dieser Woche entscheiden, ob die Schließungen im Handel angesichts sinkender Fallzahlen und Inzidenzen noch gerechtfertigt sind. Welche Regeln gelten dann?









Stuttgart - Das Handelsunternehmen Breuninger will seine Häuser nach vielen Wochen des Corona-Lockdowns wieder öffnen. Dazu hat das Traditionsunternehmen aus Stuttgart einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gestellt. Über den Antrag werde voraussichtlich in dieser Woche entschieden werden, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage unserer Zeitung.