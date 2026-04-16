Stuttgarter gibt Kandidatur bekannt: Basisarbeit statt Kulturkämpfe – wie Luigi Pantisano Linken-Chef werden will

Luigi Pantisano will Jan van Aken als Linken-Chef beerben. Der Stuttgarter spricht darüber, was ihn antreibt – und wie er die Partei zusammenhalten will.
Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will Linken-Chef werden. Nachdem Jan von Aken krankheitsbedingt im Juni beim Bundesparteitag in Potsdam nicht erneut kandidieren wird, hat der ehemalige Stuttgarter Stadtrat seinen Hut in den Ring geworfen – bislang, soweit bekannt, wird nur Ines Schwerdtner, welche die Partei aktuell noch gemeinsam mit van Aken führt, erneut kandidieren.