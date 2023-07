1 Die Mundschutzpflicht erfüllte in Stuttgart die Erwartungen. Foto: dpa/Marijan Murat

Stefan Ehehalt, der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, ist mit dem Erreichten zufrieden, warnt aber vor Leichtfertigkeit. „Wichtig ist, behutsam zu lockern“, sagt der Amtsleiter.









Stuttgart - Noch nie ist das städtische Gesundheitsamt so im Fokus des öffentlichen Interesses gestanden wie heute. An seiner Spitze steht Stefan Ehehalt. Von dem in der Coronakrise eingeschlagenen Weg ist der Amtsleiter fest überzeugt. An die Bürger appelliert Ehehalt, trotz gelockerter Beschränkungen das eingeübte Verhalten beizubehalten.