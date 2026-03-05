Stuttgarter Geschwindigkeitskonzept: Streit um Gutachten – OB Nopper sieht keine Empfehlung für Tempo 30

Laut dem Stuttgarter OB werden im Geschwindkeitsgutachten noch nicht alle Hauptstraßen berücksichtigt. Eine Empfehlung für Tempo 30 in der ganzen Stadt sieht Nopper aber nicht.
„Ich habe ein reines Gewissen“, betont OB Frank Nopper (CDU) im Hinblick auf den Vorwurf, erhalte das Stadtgeschwindigkeitskonzept für die Landeshauptstadt bewusst zurück. Das Stuttgarter Stadtoberhaupt und Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) verneinen, dass dieses bereits seit längerer Zeit fertiggestellt sei: „Das ist abwegig“, so Nopper weiter. Vielmehr gelte es für die Stadt, über die bisher bereits erfolgte Untersuchung hinaus, noch weitere wichtige Erkenntnisse zusammenzutragen, bevor die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgestellt werden könnten.