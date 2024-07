Stuttgarter Geschenk an die DFB-Elf: Mit den süßen Maultäschle von OB Nopper zum Sieg gegen Spanien

Warum Jamal Musiala so gut spielt? An den Maultaschen liegt’s, na klar! Der gebürtige Stuttgarter schwört auf sein Lieblingsgericht. Und worüber darf sich die DFB-Elf vor dem Viertelfinale freuen? Über Mini-Maultäschle von OB Frank Nopper!

Manchmal kommt’s auf kleine Gesten an, die was bewirken können, wenn sie gut sind. Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) hatte eine gute Idee. Womit soll man Fußball-Millionäre überraschen, die sich (fast) alles selbst leisten können? Mit der Magie einer Maultasche als Motivation!

EM-Torschütze Jamal Musiala, der im Februar 2003 in Stuttgart geboren ist, hat schon oft erklärt, warum er Maultaschen liebt und sie ihm Kraft geben. Auf dem Portal Tik Tok verriet er obendrein sein Lieblingsrezept: Mit Tomatensoße und einem Tropfen Maggi schmeckt ihm das schwäbische Nationalgericht sie am besten.

Maultäschle in der süßen Variante

Bestimmt wird das Geschenk der Stadt Stuttgart ihm ein Lachen ins Gesicht zaubern. OB Nopper wird am Freitag allen Spielern samt dem Trainerstab über Sportdirektor Rudi Völler ein Mini-Maultäschle zukommen lassen – und zwar in der süßen Variante als Praline.

Zur Begrüßung im Mövenpick Hotel am Flughafen finden die Helden der deutschen Fußballnation in ihren Hotelzimmern eine Motivationskarte des Rathauschefs samt kleinen Stuttgart-Präsenten wie Seifen mit folgender Nachricht vor: „Wir heißen Sie im Rahmen der Uefa Euro 2024 ein zweites Mal in Stuttgart ganz herzlich willkommen. Beim 2:0-Sieg gegen Ungarn war die Stuttgart Arena bereits eine Arena des Sieges. Deswegen sind wir uns sicher: Mit unserem Stuttgarter Rückenwind werden Sie auch die Spanier bezwingen!“

Maultaschen versus spanische Tortilla mit Kartoffeln. Dank des Videos von Nationalspieler Florian Wirtz weiß die Nation sowieso: „Normale Kartoffeln auf die Eins.“ Beim Viertelfinale freilich wird nichts mehr normal sein – und Wirtz, Musiala und Co. werden am Ende hoffentlich auf der Eins sein. OB Frank Nopper tippt übrigen auf ein 5:4 für Deutschland nach Elfmeterschießen. Tja, den Maultaschen sei dank, fallen wohl einige Tore am Freitag. Freuen wir uns darauf!