1 Am neuen Hauptbahnhof werden die runden Lichtöffnungen verglast. Foto: DB AG/Arnim Kilgus

Die Deutsche Bahn AG will Züge aus Zürich von 2026 an nur noch bis Stuttgart-Vaihingen fahren lassen. Das wollen Deutsche Umwelthilfe und Naturschützer dauerhaft verhindern.











Link kopiert



Die Deutsche Bahn will die neue Schieneninfrastruktur des Projekts Stuttgart 21 Ende 2026 statt 2025 und voraussichtlich teilweise in Betrieb nehmen. Was dann sicher fehlt, ist die Anbindung der Gäubahn. Sie soll über den Flughafen und nicht durch den Stuttgarter Westen zum Tiefbahnhof fahren. Die alte Strecke würde 2026 gekappt, für Züge aus Zürich wäre fortan in Vaihingen Endstation. Doch gegen diese Lösung wird nun gleich mehrfach geklagt.