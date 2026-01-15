Stuttgarter Gemeinschaftsschule: Früher Brennpunktschule, heute „Wohlfühlort“

Wer seine Ziele erreicht und sich an die Regeln hält, erhält mehr Freiheiten. An der Schickhardt-Gemeinschaftsschule lernen Fünft- und Sechstklässler anders – mit erstaunlichem Erfolg.
Drei Klassenarbeiten in der Woche, dazu Vokabeltests und jede Menge Hausaufgaben – die Zeit vor dem Notenschluss hat es für die meisten Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in sich. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart. Dort kann es zwar vorkommen, dass ein Kind drei Lernnachweise in einer Woche ablegt – aber nur, wenn es das so für sich selbst entschieden hat. Klassische Klassenarbeiten hat die Schule für Stufe 5 und 6 abgeschafft.