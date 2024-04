1 So könnte sich die bisher geschlossene Fassade des alten Rilling-Gebäudes am Neckar darstellen, wenn das Konzertforum gebaut wird. Foto: Visualisierung Isin & Co

Der Gemeinderat zeigt sich bereit, bisherige Wohnbaupläne für einen Saal mit 1100 Plätzen in Bad Cannstatt zu beerdigen. Fraglich ist, wo die 100 Millionen Euro dafür herkommen sollen.











Link kopiert



Der Gemeinderat will offenbar bereits am 5. Juni – wenige Tage vor der Kommunalwahl – einen Grundsatzbeschluss zum Bau des Konzertforums auf dem früheren Areal der Sektkellerei Rilling in Bad Cannstatt fassen. Einen entsprechenden Vorschlag hat Stadtrat Jürgen Sauer (CDU) am Mittwoch im Verwaltungsausschuss gemacht. Das Projekt mit einem Konzertsaal für bis zu 1100 Zuhörer hat einen Umfang von inzwischen grob geschätzt 98,7 Millionen Euro. Darin enthalten wären zehn Millionen Euro für den Flächen- oder Gebäudekauf für die Büros des Stuttgarter Kammerorchesters (SKO), der Stuttgarter Philharmoniker und der Internationalen Bachakademie am Standort.