Stuttgarter Gemeinderat besetzt Führungsstelle: Amtsleiter mit klarer Ansage gegen Land

1 Raffael Sänger führt künftig das Liegenschaftsamt der Landeshauptstadt. Foto: LHS/Leif Piechowski

Obertürkheim als Ort für eine große Landeserstaufnahmeeinrichtung hält der neue Chef des städtischen Liegenschaftsamtes für keine gute Wahl.











Wer in der Landeshauptstadt zum Amtsleiter gewählt wird, hat in aller Regel die letzte Station seines beruflichen Aufstiegs erreicht. Es ist daher äußerst ungewöhnlich, dass der Gemeinderat innerhalb von rund vier Monaten die Nachfolgefrage an der Spitze erneut regeln muss. Das ist beim Liegenschaftsamt geschehen. Vorausgegangen war der abrupte Abtritt von Thomas Eggenweiler, der den wichtigen Job im April nach wenigen Wochen aus persönlichen Gründen wieder abgegeben und um Rückversetzung zum Landratsamt Esslingen gebeten hatte.