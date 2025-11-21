Stuttgarter Gedenkstätte: Gleise hinter Gedenkstätte müssen für Eidechsen weichen – Verein ist empört

Was hat die Bahn und die Stadt veranlasst, ein Teil der Gleise im Umfeld der Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ zu entfernen? Der Trägerverein äußert massive Kritik.
Die Empörung spricht aus jeder Zeile seines an Oberbürgermeister Frank Nopper adressierten offenen Briefes: Andreas Keller, Vorsitzender des Vereins „Zeichen der Erinnerung“, der die gleichnamige Gedenkstätte am Inneren Nordbahnhof pflegt, ist hochgradig verärgert über einen aus seiner Sicht brachialen Eingriff im Umfeld der Gedenkstätte. In einer „Blitzaktion“ (Keller) wurden dort Anfang vergangener Woche drei von fünf Bahngleisen entfernt – Gleise, über die zwischen 1941 und 1945 Deportationszüge mit mehr als 2600 Menschen jüdischer Herkunft und mehr als 240 Sinti und Roma nach Riga, Izbica, Auschwitz und Theresienstadt rollten und die der Verein deshalb als integralen Bestandteil der Gedenkstätte betrachtet. „Spuren sollten nicht verwischt werden, sondern als Erinnerungsort an das grausame Geschehen bewahrt werden“, hatte der Verein stets argumentiert.