Stuttgarter Gastros lassen löschen: Warum man über Google-Bewertungen nur noch lachen sollte

Entweder sind die meisten Bewertungen gefälscht oder werden von Google gelöscht. Wem soll man noch vertrauen? Unsere Kommentatorin meint: Einfach drüber lachen.
Eine hippe Neueröffnung, vor der Stuttgarterinnen und Stuttgarter in langen Schlagen anstehen: Entweder war hier gerade eine der Stuttgarter Food-Influencerinnen und hat ein Säuselstimmen- oder Gabelwedel-Video veröffentlicht – oder die Google-Bewertungen sind sofort auf 4,8 Sterne geklettert. Doch was, wenn eine große Anzahl schlechter Bewertungen einfach verschwunden ist, und nur noch Lobpreisungen, die womöglich eingekauft wurden, im Netz zu finden sind?