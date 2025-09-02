Stuttgarter Gastrobetriebe: Was kann ich tun, wenn meine Google-Bewertung gelöscht wird?

Wer Restaurants und Co. auf Google bewertet, muss befürchten, dass schlechte Rezensionen verschwinden – auch in Stuttgart passiert das. Ein Experte erklärt, wie man sich wehren kann.
Anderen eine Empfehlung geben, aber auch Frust ablassen: Wer auf Plattformen wie Google Maps Bewertungen hinterlässt, tut das nicht selten mit starken Gefühlen. Doch ein wenig Überlegung schadet nicht - denn wer Restaurants, Bars oder auch andere Unternehmen schlecht bewertet, erhält nicht selten eine Nachricht von Google: Die Bewertung wurde wegen einer Beschwerde gelöscht, man könne nun Einspruch dagegen einlegen. Hilft so ein Einspruch - und wie sichert man die eigenen Kundenbewertungen am besten ab?