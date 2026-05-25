Stuttgarter Gastrobetriebe: Google zeigt gelöschte Nutzer-Bewertungen – aber nicht alle

Google Maps zeigt seit kurzem an, wo wie viele Rezensionen verschwinden. Doch unsere Analyse legt nahe: Was die Nutzer als Hinweis sehen, ist nicht immer vollständig.
Wenn auf Google Maps Nutzerbewertungen gelöscht werden, zeigt Google seit kurzem einen Hinweis an – zum Beispiel bei mehr als 200 Stuttgarter Restaurants und Bars. Doch in mehreren Fällen sind weit mehr Bewertungen verschwunden, als Google selbst angibt. Das Phänomen von massenhaft verschwundenen, teils gezielt gelöschten Bewertungen ist offenbar größer, als die Plattform selbst darstellt. Das zeigen Daten zu hunderten verschwundenen Bewertungen, die unsere Redaktion im Lauf des letzten Jahres für Stuttgarter Gastrobetriebe gesammelt hat.