Stuttgarter Fußball-Bezirksliga: Trotz Platz zwei: Kämmerers Zeit in Bonlanden abgelaufen

1 Klaus Kämmerer ist nicht mehr Trainer des SV Bonlanden. Foto: Günter Bergmann

Der Abteilungsleiter Guido Arnold spricht von unterschiedlichen Meinungen zwischen Verein und Trainer, der scheidende Coach kann die Entscheidung nicht nachvollziehen und spricht von Unwahrheiten. Auch der Kapitän meldet sich zu Wort.











Paukenschlag in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga: Der SV Bonlanden, der im Sommer aus der Landesliga abgestiegen war und damals noch an Klaus Kämmerer festhielt, hat den Trainer in dieser Woche völlig überraschend gefeuert. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten zwischen dem Übungsleiter und den Abteilungsverantwortlichen, vor allem was die Zukunftsausrichtung anbelangt, hätten zu dieser Entscheidung geführt. Just kurz vor dem Trainingsauftakt zur Rückrunde am Dienstag informierte Guido Arnold, der seit eineinhalb Monaten das Amt des Abteilungsleiters inne hat, Kämmerer.