Stuttgarter Frühlingsfest: Wie weit kommt eine Familie mit 50 Euro auf dem Wasen?

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist ein teures Pflaster – auch am Familientag. Aber wie weit kommt man mit 50 Euro? Wir haben den Test gemacht und eine Familie auf den Wasen geschickt.
Der alljährliche Wasen-Besuch – vor allem auch mit Kindern – gehört dazu, macht Spaß und weckt alte Erinnerungen an die eigene Kindheit. Doch wie weit kommt man auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, wenn man „nur“ 50 Euro zur Verfügung hat? Schließlich ist der Wasen ein teures Pflaster und man will ja etwas erleben – Boxautos fahren, sich in der Geisterbahn gruseln und XXL-Pommes gönnen.