Stuttgarter Frühlingsfest: Wie weit kommt eine Familie mit 50 Euro auf dem Wasen?

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist ein teures Pflaster – auch am Familientag. Aber wie weit kommt man mit 50 Euro? Wir haben den Test gemacht und eine Familie auf den Wasen geschickt.

Der alljährliche Wasen-Besuch – vor allem auch mit Kindern – gehört dazu, macht Spaß und weckt alte Erinnerungen an die eigene Kindheit. Doch wie weit kommt man auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, wenn man „nur“ 50 Euro zur Verfügung hat? Schließlich ist der Wasen ein teures Pflaster und man will ja etwas erleben – Boxautos fahren, sich in der Geisterbahn gruseln und XXL-Pommes gönnen.

Familie Teufel aus Stuttgart-Ost ist sich einig, ob Familientag oder nicht, der Wasen-Besuch sei kein Muss, primär würde man wegen der Kinder kommen. „Wir setzen uns aber ein Limit und sagen auch zu unserem Sohn, er darf sich drei Sachen aussuchen und das war’s.“

Familie Teufel entdeckt ihren Namen an einem der Süßwaren-Stände auf dem Frühlingsfest. Foto: Tanja Simoncev

Meistens ergeben sich Verabredungen mit der Familie oder Freunden, die Kinder im gleichen Alter haben und dann wird gemeinsam über den Festplatz geschlendert. „In der Jugend haben wir aber eigentlich schon genug Zeit hier verbracht“, erinnert sich Daniel Teufel lachend zurück. Und wenn sich die Karussells zu wild drehen, sei er mittlerweile eh raus, winkt der 35-jährige Familienvater kopfschüttelnd ab.

Trotzdem gibt die Familie gleich zu Beginn Vollgas. Man merkt, hier sind Action-Liebhaber on Tour – schließlich wollen 50 Euro unter die Schausteller gebracht werden. Direkt zu Beginn wird eine Bude zum Körbewerfen namens „Hot Shots“ angesteuert – in der Hoffnung, dass vielleicht ein kleiner Basketball dabei herausspringt.

Familientag-Rabatte enttäuschen: „Nicht mehr alle Stände machen mit“

Weil Familientag ist, sind die ersten vier, statt fünf Euro schnell weg. Kein Ball trifft, deshalb gibt’s am Ende lediglich einen Trost-Lolli für Sohn Brian. Naja, immerhin einen Euro gespart. Doch Papa Daniel findet, die Rabatte am Familientag seien früher wesentlich attraktiver für Familien gewesen. „Es machen auch nicht mehr alle Stände mit“, ergänzt Mama Nellina.

Beim Weiterziehen zur nächsten Attraktion erinnert sich die 33-Jährige, dass sie früher immer gern in den Bierzelten gefeiert hat. „Ich habe mir auch mal ein Dirndl gekauft – so vor acht, neun Jahren.“

Auf dem Wasen fährt Sohn Brian am liebsten Boxauto, aber nur mit Papa. Foto: Tanja Simoncev

Beim nächsten Stopp muss Mama aber draußen bleiben. Denn Boxautos fährt der sechsjährige Brian, der schon bald in die zweite Klasse kommt, nur mit Papa – und hat dabei richtig viel Spaß. „War super!“ Die Fahrt bei Schausteller-Familie Kritz kostet drei Euro (Kinder in Begleitung zahlen nichts).

Feste Anlaufstellen hat Familie Teufel auf dem Wasen übrigens nicht. „Wir lassen uns einfach treiben, gucken, ob es vielleicht etwas Neues gibt.“ Und schon darf Brian das erste Mal mit seinem Vater in die Geisterbahn „Haunted Mansion“ – weitere zehn Euro verabschieden sich aus dem Geldbeutel der gut gelaunten Family.

Brian Teufel fährt mit seinem Vater das erste Mal Geisterbahn. Foto: Tanja Simoncev

Und auch der nächste stolze Preis lässt nicht lange auf sich warten. „Schokofrüchte sind ein Muss“, findet Nellina Teufel, die im Visual Merchandising arbeitet und gönnt sich on Top noch einen Dubai-Schokoladen-Früchtebecher. Insgesamt lässt die Familie dort 15,50 Euro liegen, was sie wohl nicht nochmal so machen würden. „Neun Euro für den Früchtebecher war definitiv zu viel, auch wenn es lecker war.“

Nach einer halben Stunde sind 32 Euro weg

Die erste Zwischenbilanz nach einer halben Stunde zeigt: Mehr als die Hälfte des Budgets ist bereits aufgebraucht. „Es sind schon stolze Preise“, betont Daniel Teufel, der im Einzelhandel arbeitet. Aber alles in allem habe man das Geld genau so ausgegeben wie man es sonst auch gemacht hätte – „bis auf den Früchtebecher“, räumt die Familie lachend ein.

An den nächsten beiden Buden dürfen sich dann noch einmal Vater und Sohn austoben, erst Brian beim Entenangeln und später Daniel beim Schießen. Zum Leidwesen der Mama gibt’s bei letzterem statt der obligatorischen Rose eine Trillerpfeife. Hauptsache, das Kind ist happy. Bei ersterem Gewinn springt auch was für Schwesterchen Morena raus, ein kleines, buntes Kuscheltier. Vorläufiges Fazit: Alle zufrieden.

Dann noch einmal dem Sohnemann ein Lächeln ins Gesicht zaubern und durch das Parcour-Haus „Remmi Demmi“ sprinten. Dieses Mal darf Mama mit – und die beiden haben mächtig Spaß, für schlappe drei Euro pro Person.

Danach ist tatsächlich und schließlich Schicht im Schacht. „48,50 Euro sind weg, schade, wir hätten uns gern noch eine XXL-Pommes für fünf Euro gegönnt“, bedauert Familie Teufel das Endergebnis. Die Kinder hatten aber ihren Spaß und eines steht sicher auch fest: Nächstes Mal wird auf den Dubai-Schoko-Becher verzichtet!

Hätten sich gern noch die XXL-Pommes auf dem Wasen gegönnt: Familie Teufel aus Stuttgart-Ost. Foto: Tanja Simoncev

Im Überblick – das war für 50 Euro am Familientag auf dem Frühlingsfest drin:

Hot Shots Körbewerfen 3 Bälle 4 statt 5 Euro

Boxautos 3 Euro, Kinder in Begleitung Zahlen nichts

Haunted Mansion 5 Euro pro Person

Schokofrüchte, Dubai-Schoko-Becher (9 Euro) 15,50 Euro

Entenangeln 10 Enten für 5 Euro

Schießhalle 10 Schuss 5 Euro

Remmi Demmi Parcours-Haus 3 Euro pro Person

(Hätte sich die Familie gern noch gegönnt: XXL Pommes 5 statt 6 Euro)

Nach etwa einer Stunde wurden 48,50 Euro ausgegeben!