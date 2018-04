Stuttgarter Frühlingsfest VfB-Spieler feiern Sieg gegen Werder Bremen auf dem Wasen

Von red 23. April 2018 - 14:48 Uhr

Der jährliche Frühlingsfestbesuch des VfB Stuttgart fiel dieses Jahr auf einen guten Tag. Die Profis hatten nach dem Sieg gegen Werder Bremen allen Grund zum Feiern - und brachten ihre Frauen mit zum Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder aus dem Festzelt.





Stuttgart - Mit dem 2:0 Sieg gegen Werder Bremen hat der VfB Stuttgart den Klassenerhalt am Samstag perfekt gemacht. Christian Gentner brachte die Roten in der 13. Minute in Führung, Berkay Özcan machte in der 91. Minute mit dem 2:0 den Sack zu. Und dann stand es in der ausverkaufen Mercedes-Benz-Arena fest: Der VfB bleibt damit erstklassig.

Davor haben die VfB-Profis und Fans eine aufregende und nervenauftreibende Spielzeit hinter sich gebracht. Die Entlassung von Trainer Hannes Wolf Ende Januar sorgte für Diskussionen bei den Fans, der Verein selber befand sich damals wieder voll im Abstiegskampf. Die Ernennung von Tayfun Korkut als neuer Trainer wurde von Kritikern und Anhängern der Roten eher skeptisch aufgenommen.

„Erstklassige“ Party im Grandls

Doch dieses Drama hat nun am Samstag ein gutes Ende gefunden. Und das musste kräftig gefeiert werden. Daher statteten die VfB-Spieler am Sonntag dem Frühlingsfest einen Besuch ab. In Grandls-Zelt ließen die Profis zusammen mit Wirt Hans-Peter Grandl und Entertainer Luigi die Korken knallen. Einige brachten zu dieser Party auch ihre bessere Hälfte mit.

VfB-Stürmer Daniel Ginczek wurde von seiner Frau Wiebke Ginczek begleitet. Auch Tatiana Chao, die Frau von VfB-Profi Emiliano Insua, begleitete ihren Liebsten mit auf den Wasen wie ihr Mann via Instagram-Story mitteilte. Ebenso am Start war auch Natalie Grahl, die Frau von Ersatz-Torhüter Jens Grahl. Diese markierte Wiebke Ginczek in ihrer Story auf Instagram:

