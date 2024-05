Für rund drei Wochen war Rummel angesagt auf dem Cannstatter Wasen. Am Sonntagabend beendete ein spektakuläres Feuerwerk das Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder.

Nach gut drei Wochen war am Sonntagabend Schluss mit dem Rummel: Das 87. Stuttgarter Frühlingsfest schloss seine Pforten – und zum Abschluss gab es noch das traditionelle Feuerwerk.

Nachdem der Beginn des Frühlingsfests wegen des durchwachsenen Wetters und des Norovirus-Ausbruchs in einem Festzelt eher verhalten war, konnten sich die Veranstalter am Ende doch noch über rund 1,4 Millionen Besucher freuen – nicht zuletzt dank des schönen Frühlingswetters in den vergangenen Tagen.

Lesen Sie auch

Auch am Sonntag war der Wasen wieder rappelvoll – und die Besucher, die es bis zum Schluss aushielten, wurden mit einem Abschluss-Feuerwerk belohnt.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen Bilder vom Feuerwerk in unserer Fotostrecke.