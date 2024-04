1 Graziano D’Arcangelo alias Hofnarr Luigi empfängt Polizisten auf seiner Bühne in Grandls Hofbräu Zelt. Foto: /Screenshot Tik Tok @partyspielagent

Der Film von Polizisten, die beim Stuttgarter Faschingsumzug in Uniform zu „Eins, zwei, Polizei“ tanzen, ging mit über 30 Millionen Aufrufen viral. Hofnarr Luigi hat den Song jetzt in Grandls Zelt mit Beamten auf der Bühne performt. Wird daraus der neue Wasenhit?











Alles fing damit an, dass die Karnevalsgesellschaft Zigeunerinsel auf ihrem Truck beim Faschingsumzug im Februar am Neuen Schloss vorbeifuhr. Dort auf den Treppen standen Polizeibeamten und schauten amüsiert zu. Graziano D’Arcangelo, bekannt als Hofnarr Luigi vom Cannstatter Wasen, rief ihnen zu: „Seid ihr so lieb und macht ein bissle mit?“ Dazu stimmte er ein Lied an, das an einen Kinderreim angelehnt ist: „Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gags, sieben, acht, gute Nacht.“