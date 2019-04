Studenten kommen Montags schon in Partylaune

32 Studenten feiern auf der Onetaste Studentennacht. Foto: 7aktuell.de

Bei ihrer Zeiteinteilung sind Studenten ja bekanntlich etwas flexibler. So ist es nicht verwunderlich, dass viele auch an einem Montagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest in Feierlaune sind.

Stuttgart - Tagsüber büffeln sie in der Bibliothek – und am Abend gibt es zur Belohnung die Party im Festzelt. Stuttgarts Studenten haben die Woche am Montagabend feuchtfröhlich angehen lassen: Auf der Onetaste Studentennacht im Wasenwirt. Für die ersten 500 Studenten gab es je ein Freimaß.

Das 81. Stuttgarter Frühlingsfest geht vom 20. April bis zum 12. Mai. Die Veranstalter erwarten über eine Million Besucher. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr bis zu 10,60 Euro und ist damit 30 Cent teurer als 2018 – ein stolzer Preis, nicht nur für den studentischen Geldbeutel.

