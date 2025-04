Stuttgarter Frühlingsfest: Radfahrer sollen auf Wasen-Besucher Rücksicht nehmen

4 „Rad nimmt Rücksicht!“, diese Botschaft ist an der „Hall of Fame“ unter der König-Karls-Brücke zu lesen. Foto: /Landeshauptstadt Stuttgart/Fabrice Weichelt

Die Stadt will mit aufgesprühten Hinweisen unter der König-Karls-Brücke das Miteinander zwischen Radfahrern und Fußgängern verbessern. Außerdem sollen mit der Maßnahme Unfälle vermieden werden.











Die Unterführung unter der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt ist nicht nur bei Sprayern, die dort legal Graffiti an die Wände sprühen dürfen, beliebt. Sie stellt auch ein wichtiges Drehkreuz für Radfahrer, die zwischen den Neckarvororten und der Stuttgarter Innenstadt unterwegs sind, dar. Ab Samstag kommen in der sogenannten „Hall of Fame“ jedoch noch Besucher des Stuttgarter Frühlingsfestes hinzu – und somit wird der Aufgang zur dortigen Stadtbahnhaltestelle und zum Fuß- und Radweg an der Mercedesstraße bis zum 11. Mai zu einer Engstelle.