8 Das Wetter hätte bei der Eröffnung des Stuttgarter Frühlingsfests besser sein können. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das 84. Frühlingsfest ist eröffnet. Die Wetterprognosen für das erste Festwochenende sind eher ernüchternd. Beim Auftakt des Traditionsfestes kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Wie lief der restliche erste Tag?











Link kopiert



Nach Hinweisen, dass das 84. Frühlingsfest begonnen hat, muss man an diesem Samstag nicht lange suchen: Schon früh morgens sind am Stuttgarter Hauptbahnhof Menschen in Dirndl und Lederhose zu sehen. Auch wenn das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen offiziell erst um 11.30 Uhr eröffnet wird, sind die ersten Gäste schon gegen 10 Uhr auf dem Festgelände. Kurz darauf bilden sich bereits Schlangen vor dem Göckelesmaier-Zelt, in dem der Fassanstich in diesem Jahr stattfindet. Ob das nasskalte Wetter die Stimmung drückt? – Davon ist weit und breit nichts zu sehen.