Stuttgarter Frühlingsfest: Mauro - der Mann, der (fast) jeden Tag auf dem Wasen feiert

Der Stuttgarter Friseur Mauro Deidda liebt das Frühlings- und Volksfest wie kaum ein anderer. Wie schafft er es, fast täglich am Wasen zu feiern?
„Ich habe es immer geliebt, auf den Wasen zu gehen – bis heute“, sagt Mauro Deidda voller Überzeugung. „Es ist einfach mein Ding.“ Besonders gefällt ihm, dass die Menschen Stress und Sorgen zu Hause lassen und zum Feiern aufs „Feschtle“ kommen. „Hier kann ich positive Energie tanken: Freunde sind dabei, wir essen, trinken, feiern. Und es wird immer internationaler. Top!“