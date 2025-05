Stuttgarter Frühlingsfest: Manuel Hagel feiert 37. Geburtstag mit der grünen Landtagspräsidentin

1 CDU-Landeschef Manuel Hagel und Landtagspräsidentin Muhterem Aras in der Karls Loge des Göckelesmaier-Zelts Foto: ubo

Dass er auf dem Wasen seinen 37. Geburtstag feiert, haben seine Söhne entschieden, sagt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel: „Sie wollen Achterbahn fahren!“ Zu den Gratulanten im Göckelesmaier-Zelt zählt Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne).











Geburtstag feiert Manuel Hagel seit 37 Jahren immer am Tag der Arbeit: Viele Politiker nehmen diesen Feiertag wörtlich und arbeiten. Für den CDU-Landeschef, der die Nachfolge von Winfried Kretschmann (Grüne) als Ministerpräsident antreten will, gibt es ein knappes Jahr vor der Landtagswahl sehr viel zu tun. Er zeigt sich möglichst überall, um seine Bekanntheitswerte zu steigern. Am Donnerstag besucht der CDU-Spitzenkandidat das Stuttgarter Frühlingsfest – da kann er das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.