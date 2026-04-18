Stuttgarter Frühlingsfest: Livestream zur Eröffnungsfeier – wie viele Schläge, bis das Bier fließt?

Stuttgarts Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann sticht am heutigen Samstag das erste Fass beim 86. Frühlingsfest an. Wir übertragen live aus dem Zelt von Marcel Benz.
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper darf wieder im Herbst beim Volksfest ran. Aber beim Frühlingsfest gebührt die Hauptrolle beim Auftakt dem Wasenbürgermeister. Kämmerer Thomas Fuhrmann wird am Samstag um 11.30 Uhr im Festzelt von Marcel Benz das erste Fass anstechen. Und Sie können dabei sein. Unsere Redaktion überträgt die Eröffnungsfeier des 86. Stuttgarter Frühlingsfestes live von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr.