Stuttgarter Frühlingsfest: Livestream zur Eröffnungsfeier – wie viele Schläge, bis das Bier fließt?
So war es 2025 beim Fassanstich beim Frühlingsfest. Thomas Fuhrmann schwang den Hammer im Göckelesmaier-Zelt. Foto: Andreas Rosar

Stuttgarts Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann sticht am heutigen Samstag das erste Fass beim 86. Frühlingsfest an. Wir übertragen live aus dem Zelt von Marcel Benz.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper darf wieder im Herbst beim Volksfest ran. Aber beim Frühlingsfest gebührt die Hauptrolle beim Auftakt dem Wasenbürgermeister. Kämmerer Thomas Fuhrmann wird am Samstag um 11.30 Uhr im Festzelt von Marcel Benz das erste Fass anstechen. Und Sie können dabei sein. Unsere Redaktion überträgt die Eröffnungsfeier des 86. Stuttgarter Frühlingsfestes live von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr.

 

Bis zum Sonntag, 10. Mai, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Von Montag bis Donnerstag ist das Frühlingsfest von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis Mitternacht geöffnet. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 0 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr.

 