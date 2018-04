Stuttgarter Frühlingsfest In diesen Innenstadt-Lokalitäten herrscht Trachtenverbot

Nie ist es schwerer, an Stuttgarts Türstehern vorbei zu kommen, als zur Wasen-Zeit. Trachtenträger sind zwar momentan auf dem Stuttgarter Frühlingsfest gern gesehen, in der Clubszene der Innenstadt werden sie dagegen oft abgewiesen. Wir haben nachgefragt.

Stuttgart - Wer stundenlang auf den Bierbänken des Stuttgarter Frühlingsfests getanzt hat, möchte meist nicht nach Hause, wenn die Festzelte schließen. Häufig führt der Weg auf der Suche nach der nächstbesten Party in die Stuttgarter Innenstadt und endet jäh vor dem Türsteher, der sagt „Du kommst hier nicht rein“. Grund ist die Tracht, die auf dem Wasen zum Standard-Repertoire gehört.

In der Stuttgarter Clubszene wird sie dagegen sehr kritisch beäugt. Zu oft erinnern Dirndl und Lederhose an Exzesse die sowohl für den Gast, als auch für den Club nicht reibungslos endeten. Um solch unglücklichen Ereignissen aus dem Weg zu gehen, verwehren einige Lokalitäten konsequent den Einlass, wenn der Gast in Tracht vor der Tür steht.

Bonnie & Clyde: Trachtenfrei seit 1997

„Trachtenfrei seit 1997“ steht auf einer Tafel vor dem „Bonnie & Clyde“ am Stöckach. An der U11, direkt auf dem Weg zum Wasen gelegen, muss das Team um Gastwirtin Susanne Rudat-Schaible konsequent sein: „Wir sind direkt an der Einflugschneise, da torkeln ständig Menschen in Trachten an uns vorbei“, sagt sie.

Das Schild würde die meisten davon abhalten, in die Kneipe zu gehen. Wer es trotzdem versucht, wird weitergeschickt: „Einige sind selbstverständlich noch nüchtern und nett, aber wir sind da konsequent“, sagt Rudat-Schaible, „wer Tracht trägt, hat keinen Zutritt. Es gibt ja noch mehr Bars in der Straße, die sich über Kundschaft freuen.“

Keine Dirndl im Transit/Bergamo

Wie schon im letzten Jahr, bleibt das Club-Doppel am Hans-im-Glück-Brunnen dabei: Kein Eintritt für Trachtenträger. „Zu Beginn war ich noch völlig offen für allerlei Publikum“, sagte Prinzipal Sebastian Riedmüller unserer Zeitung im letzten Jahr, „jedoch hat sich gezeigt, dass es einfach nicht tragbar ist, gewissen Wasengästen Einlass zu gewähren.“ So bleibt das Transit/Bergamo auch in diesem Jahr für Bierzeltfans unerreichbar.

Trachten passen nicht ins Freund und Kupferstecher

Auch am Berliner Platz haben Feierwütige in Trachten wenig Erfolg, denn der Türsteher vor dem „Freund und Kupferstecher“ gewährt keinen Einlass. „Der Style passt einfach nicht zu unserem Club und den Veranstaltungen“, sagt Clubbetreiber Felix Klenk, „Wir wollen ja, dass sich alle Gäste bei uns wohlfühlen. Dieses Gefühl wird unserer Meinung nach von Trachten gestört.“

Auch das „Suessholz“ am Wilhelmsplatz wird von Klenk und seinem Partner Christopher Warstat geführt. Hier seien die Regeln hingegen weniger restriktiv: „Ohne Einlasskontrolle wäre das Verbot schwerer umzusetzen“, sagt Klenk. Auch inhaltlich sei die Bar nicht so speziell, sodass kleine Gruppen in Trachten nicht stören würden.

Schräglage nimmt weniger Gäste gern in Kauf

„Für uns ist die Tracht an sich eine Art der Verkleidung, die sicherlich auf dem Wasen gut ankommt, aber nicht bei uns im Club“, sagt Armen Shala, Chef der „Schräglage“ am Rathausplatz. Hier gilt seit der Eröffnung des Clubs ein Trachtenverbot. Das liegt nicht nur am Alkoholpegel der Wasenfans: „Die Art des Partygefühls passt einfach nicht zur Schräglage und zum Thema HipHop“, meint Shala.

Zu Streitereien an der Tür kommt es nur noch selten: „Die Stuttgarter wissen vom Trachtenverbot. Deshalb haben wir während der Wasenzeit etwas weniger Gäste, aber das nehmen wir gerne in Kauf.“ Nur Touristen seien häufig überrascht, wenn sie an der Tür abgewiesen werden, zeigen dann aber meist Verständnis.