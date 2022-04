1 Die Sonderlinie U 11 Foto: cz

Die SSB haben sich fürs Stuttgarter Frühlingsfest etwas einfallen lassen. In den Wagen der Sonderlinie U 11 sollte man genau hinhören, wenn die Haltestellen angesagt werden.















Da sage noch einer, man lernt nichts auf dem Rummel. Nach oder vor einem Besuch beim Stuttgarter Frühlingsfest (16. April bis 8. Mai) können Einheimische und Reigschmeckte an ihrem Schwäbisch feilen.

Schwäbische Ansagen in der U 11

In den Straßenbahnen der Sonderlinie U 11 werden die Haltestellen (Schdaddmidde und Schdaadsgalerie ) auf Schwäbisch angesagt. Die U 11 fährt am Wochenende und an Feiertagen von und zum Wasen.

Geplant, so die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), war die Hommage an die schwäbische Mundart bereits für das Frühlingsfest 2020, nachdem aber wegen Corona sämtliche Veranstaltungen ausfielen, verschob die SSB auch die schwäbischen Ansagen.