Stuttgarter Frühlingsfest: Ex-Bezirksbeirat fordert Verlegung des Radwegs am Cannstatter Wasen

Während des Frühlingsfests wird der Geh- und Radweg in der Mercedesstraße gesperrt. Peter Mielert hält das für gefährlich, die Stadt sieht keinen Handlungsbedarf.
Das Stuttgarter Frühlingsfest, das noch bis zum 10. Mai auf dem Wasen stattfindet, und auch das Cannstatter Volksfest haben in Bad Cannstatt nicht nur Befürworter. Verkehr, Lärm und Müll sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Beschwerden. Der ehemalige Grünen-Bezirksbeirat Peter Mielert hat ein anderes Anliegen. Er stört sich daran, dass während der beiden Feste der geteilte Fuß- und Radweg in der Mercedesstraße, an der Ecke zur Kegelenstraße, gesperrt wird.