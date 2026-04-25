Stuttgarter Frühlingsfest: Ex-Bezirksbeirat fordert Verlegung des Radwegs am Cannstatter Wasen

Während des Frühlingsfests wird der Geh- und Radweg in der Mercedesstraße gesperrt. Peter Mielert hält das für gefährlich, die Stadt sieht keinen Handlungsbedarf.

Das Stuttgarter Frühlingsfest, das noch bis zum 10. Mai auf dem Wasen stattfindet, und auch das Cannstatter Volksfest haben in Bad Cannstatt nicht nur Befürworter. Verkehr, Lärm und Müll sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Beschwerden. Der ehemalige Grünen-Bezirksbeirat Peter Mielert hat ein anderes Anliegen. Er stört sich daran, dass während der beiden Feste der geteilte Fuß- und Radweg in der Mercedesstraße, an der Ecke zur Kegelenstraße, gesperrt wird.

Sperrgitter zur Sicherheitskontrolle Die Stadt stellt dort Gitter auf, um Wasen-Besucher, die vom Bahnhof Bad Cannstatt kommen, vor Betreten des Festgeländes zu kontrollieren. Bei starkem Andrang wird es vor dem Sicherheitsbereich eng – Radfahrer kommen dann nicht mehr durch. „Ich musste nach links auf die Fahrbahn ausweichen“, sagt Mielert, der mit seinem Rad in der Mercedesstraße unterwegs war und zur König-Karl-Straße wollte. „Ich habe eine Lücke im Verkehrsstrom genutzt und bin um die Mauer des Treppenabgangs herum zur markierten Radspur gefahren.“

Peter Mielert ist viel mit dem Rad in Bad Cannstatt unterwegs. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus Sicht von Mielert ein gefährliches Manöver. „Die Autos kommen teils mit hoher Geschwindigkeit angerauscht.“ Der ehemalige Lokalpolitiker hat der Stadt bereits eine Alternativlösung unterbreitet. Ihm schwebt vor, dass man den Radweg um den Treppenabgang herumführt. „Dazu müssten die Fahrspuren nach links verschwenkt werden. Durch die schraffierte Fläche in der Straßenmitte, die knapp fünf Meter breit ist, ist ausreichend Platz vorhanden.“

Andere Gehwegseite für Radfahrer freigegeben

Da es sich um temporäre Einschränkungen von fünf Wochen im Jahr handelt, sieht man im Rathaus jedoch keinen Handlungsbedarf. Stattdessen verweist das Amt für öffentliche Ordnung auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg, also direkt am Wasen. „Die Nutzung dieser Seite ist regulär möglich, was die Überquerung der Mercedesstraße auf Höhe der Elwertstraße anstelle der König-Karls-Brücke ermöglicht“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. „Sofern gewünscht, kann so ein Ausweichen auf die Fahrbahn nach dem Treppenabgang vermieden werden.“ Radfahrer, die beispielsweise vom Stadion in den Schlossgarten wollen, müssen keinen Umweg in Kauf nehmen, sondern die Straßenseite früher wechseln.

Der Stadtsprecher betont, dass sich diese Regelung im vergangenen Jahr als praktikabel erwiesen habe und von Radfahrern gut angenommen worden sei. „Im Vorjahr sind hierzu keine Beschwerden eingegangen, die Situation ist für alle Verkehrsteilnehmenden in der Regel gut erkennbar“, so Matis. „Die Situation an der Kegelenstraße haben die Behörden auch beim diesjährigen Frühlingsfest im Blick und werden diese im Rahmen von Kontrollen vor Ort bewerten.“