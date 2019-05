6 Der Blick vom Kettenkarussell ist nachts besonders schön. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Mit dem Kettenkarussell über ein Lichtermeer fliegen – das ist auf dem Stuttgarter Frühlingsfest möglich. Wir haben die schönsten Impressionen des Festes bei Nacht.

Stuttgart - Alles funkelt und leuchtet: Denn nicht nur tagsüber ist auf dem Frühlingsfest einiges geboten. Vor allem nachts präsentiert es sich von seiner strahlenden Seite. Die Fahrgeschäfte und Imbissbuden knipsen das Licht an und lassen das Festgelände in Bad Cannstatt in tausenden Farben hell erstrahlen.

Riesige Kuscheltier-Alpakas und Dosenberge zum Umwerfen laden zum bunten Treiben über das Fest ein. 13 Geschäfte richten sich vor allem an Kinder. Viele weitere locken die großen Kinder in die erleuchteten Gassen des Cannstatter Volksfestes. Da rücken die heißen Würstchen und das kühle Bier fast in den Hintergrund. Das 81. Stuttgarter Frühlingsfest dauert noch bis zum 12. Mai an.

